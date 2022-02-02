Владимир Ефимов: На инвестпортале в 2021 году зарегистрировались 22 тысячи бизнесменов
На инвестиционном портале Москвы в 2021 году зарегистрировались 21,6 тысячи предпринимателей, что на 78,5 процента больше, чем годом ранее. Пользователям сайта доступны десятки электронных сервисов, упрощающих ведение бизнеса в столице, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Активный рост количества пользователей подтверждает высокую востребованность ресурса в бизнес-среде. Всего на столичном инвестпортале насчитывается более 63 тысяч личных кабинетов», – отметил заммэра.
Регистрация на инвестпортале особенно удобна для предпринимателей, которые уже пользуются московской цифровой экосистемой. Они могут авторизоваться через единую городскую учетную запись Mos.ID или с помощью своего аккаунта на столичном Портале поставщиков. Такая связка интернет-ресурсов позволяет быстро получить доступ к нужным сервисам, без введения дополнительной информации, рассказал руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.
Через сайт можно направить на рассмотрение в столичное правительство инвестиционный проект, подать заявку на получение субсидии, в режиме 3D ознакомится с объектами недвижимости, выставленными городом на торги, или записаться на очный просмотр. Заключать соглашения по результатам имущественных торгов можно также в электронном виде.
Кроме того, на сайте подаются заявки на присвоение статуса промкомплекса, технопарка, индустриального парка или якорного резидента, чтобы получить льготы по налогам и аренде земли. Также посредством сайта можно стать резидентом особой экономической зоны «Технополис “Москва”».
Личный кабинет пользователей сайта также доступен в мобильном приложении Investmoscow, которое можно скачать в App Store и Google Play, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
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