Владимир Ефимов: Москва закупает 50% продукции у малого бизнеса

Около половины госзакупок столица совершает у малого бизнеса: за 8 месяцев этого года приобретена продукция на 322 миллиарда рублей – это почти половина от общего объёма городских закупок. Этот показатель на 36,4 процента больше, чем за такой же период 2020 года и на 8,4 процента выше, чем в 2019 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Среди популярных предметов закупок за 8 месяцев этого года стали строительные и хозяйственные товары, бытовая техника и медицинские товары», – отметил заместитель мэра.

Среди факторов, которые обеспечили рост закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) – Портал поставщиков Москвы. Там предприниматели предлагают товары и услуги заказчикам из столицы, размещая свои предложения в открытом доступе.

По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, за 8 месяцев этого года объём закупок, совершенных у малого бизнеса столичными заказчиками на Портале поставщиков, приблизился к 27 миллиардам рублей – это 85 процентов от объема закупок у СМП в 2020 году.

Щербаков уточнил, что около 93 процентов поставщиков, которые разместили в этом году предложения (оферты), нашли заказчиков и заключили контракты.

В этом году в систему городских закупок пришли 4,7 тысячи новых СМП. Средняя сумма контракта с ними – 5 миллионов рублей. С учётом того, что с добросовестным поставщиком в среднем заключается по 6 контрактов за год, объём поддержки СМП через систему госзакупок составляет в годовом выражении 30 миллионов рублей на одну компанию.

