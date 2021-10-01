Владимир Ефимов: Москва закупает 50% продукции у малого бизнеса
Около половины госзакупок столица совершает у малого бизнеса: за 8 месяцев этого года приобретена продукция на 322 миллиарда рублей – это почти половина от общего объёма городских закупок. Этот показатель на 36,4 процента больше, чем за такой же период 2020 года и на 8,4 процента выше, чем в 2019 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Среди популярных предметов закупок за 8 месяцев этого года стали строительные и хозяйственные товары, бытовая техника и медицинские товары», – отметил заместитель мэра.
Среди факторов, которые обеспечили рост закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) – Портал поставщиков Москвы. Там предприниматели предлагают товары и услуги заказчикам из столицы, размещая свои предложения в открытом доступе.
По словам руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, за 8 месяцев этого года объём закупок, совершенных у малого бизнеса столичными заказчиками на Портале поставщиков, приблизился к 27 миллиардам рублей – это 85 процентов от объема закупок у СМП в 2020 году.
Щербаков уточнил, что около 93 процентов поставщиков, которые разместили в этом году предложения (оферты), нашли заказчиков и заключили контракты.
В этом году в систему городских закупок пришли 4,7 тысячи новых СМП. Средняя сумма контракта с ними – 5 миллионов рублей. С учётом того, что с добросовестным поставщиком в среднем заключается по 6 контрактов за год, объём поддержки СМП через систему госзакупок составляет в годовом выражении 30 миллионов рублей на одну компанию.
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