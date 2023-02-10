Владимир Ефимов: Москва заключит офсетный контракт на поставку противоопухолевых препаратов
На сайте Единой информационной системы в сфере закупок ведется прием заявок на подписание с Москвой офсетного договора, по которому инвестор обязуется построить в столице завод по изготовлению противоопухолевых лекарств по семи международным непатентованным наименованиям. Москва же, в свою очередь, в течение четырех лет будет приобретать продукцию для предприятия. Начало поставок ожидается в 2026 году, заявки принимаются до 15 февраля 2023 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что затраты на проект составят по меньшей мере 400 млн рублей.
Контракты с фармацевтическими компаниями, заключаемые Москвой, дают возможность своевременно обеспечивать москвичей лекарствами, подчеркнул глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский. По его словам, город нуждается в таком партнерстве и помогает инвесторам, а именно предоставляет им в аренду земельные участки за один рубль в год, субсидирует затраты на покупку оборудования или подключение к инженерным сетям, а также оказывает поддержку в строительстве предприятий. Овчинский особо отметил, что столица заинтересована в сотрудничестве с инвесторами во всех сферах жизнеобеспечения.
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