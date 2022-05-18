Владимир Ефимов: Москва выставила на торги 36 объектов недвижимости под ведение бизнеса
Город продаст на торгах 36 объектов недвижимости: 34 нежилых помещения и два здания, одно из которых реализуется с земельным участком, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Отмечается, что заявки на участие в аукционах принимаются с 30 мая по 20 июня, торги состоятся в июне.
«В настоящее время на аукцион выставлены 36 объектов в восьми округах столицы: на западе предлагается 10 лотов, на юго-западе – шесть, на севере, северо-востоке и в центре – по четыре объекта, на юге – три, на юго-востоке – два, а на востоке – одно помещение и два здания, одно из которых с земельным участком», - отметил Ефимов.
По его словам, нежилая недвижимость традиционно пользуется спросом у инвесторов. В данном случае на небольших площадках новые собственники смогут открыть микропредприятия, а в самом просторном помещении площадью более 1,5 тысячи квадратных метров на юге Москвы – крупный торговый объект.
Просторное помещение занимает подвальный и первый этажи нежилого здания. Там можно открыть один или несколько магазинов, супермаркеты, ремонтные мастерские, аптеки и другие коммерческие объекты.
В свою очередь руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что среди предлагаемых объектов есть готовые бизнес-решения, помещения с выполненными черновыми работами, а также лоты, требующие ремонта и переоборудования.
«Свободное назначение лотов дает широкие возможности для осуществления коммерческой и иной деятельности. Приобретение нежилой недвижимости на городских аукционах пользуется популярностью среди предпринимателей и жителей столицы, средний уровень конкуренции на торгах составляет семь участников на лот», – рассказал он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Эксперт назвал условия завершения господства доллара
- Полянский: Боевики «Азова»* сдались безоговорочно
- СМИ: выход Шотландии из состава Великобритании создаст брешь в обороне НАТО
- МИД РФ: обсуждается вопрос поставок калийных удобрений и вывоза украинского зерна
- Австралия ввела санкции против российских журналистов и организаций
- Назван новый флагман Черноморского флота России
- СМИ: КНДР на фоне визита Байдена в Сеул готовится провести испытания МБР
- Россия занимает 22 место в рейтинге стран по размеру пенсий
- СМИ: китайцы считают Россию наиболее дружественной страной мира
- Германию ждет холодная осень без российского газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru