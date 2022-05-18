Владимир Ефимов: Москва выставила на торги 36 объектов недвижимости под ведение бизнеса

Город продаст на торгах 36 объектов недвижимости: 34 нежилых помещения и два здания, одно из которых реализуется с земельным участком, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что заявки на участие в аукционах принимаются с 30 мая по 20 июня, торги состоятся в июне.

«В настоящее время на аукцион выставлены 36 объектов в восьми округах столицы: на западе предлагается 10 лотов, на юго-западе – шесть, на севере, северо-востоке и в центре – по четыре объекта, на юге – три, на юго-востоке – два, а на востоке – одно помещение и два здания, одно из которых с земельным участком», - отметил Ефимов.

По его словам, нежилая недвижимость традиционно пользуется спросом у инвесторов. В данном случае на небольших площадках новые собственники смогут открыть микропредприятия, а в самом просторном помещении площадью более 1,5 тысячи квадратных метров на юге Москвы – крупный торговый объект.

Просторное помещение занимает подвальный и первый этажи нежилого здания. Там можно открыть один или несколько магазинов, супермаркеты, ремонтные мастерские, аптеки и другие коммерческие объекты.

В свою очередь руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что среди предлагаемых объектов есть готовые бизнес-решения, помещения с выполненными черновыми работами, а также лоты, требующие ремонта и переоборудования.

«Свободное назначение лотов дает широкие возможности для осуществления коммерческой и иной деятельности. Приобретение нежилой недвижимости на городских аукционах пользуется популярностью среди предпринимателей и жителей столицы, средний уровень конкуренции на торгах составляет семь участников на лот», – рассказал он.

