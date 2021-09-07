Владимир Ефимов: Москва выделит промышленным предприятиям еще 65 миллионов рублей лизинг оборудования
Еще три московских предприятия получат от города субсидии на компенсацию части расходов по договорам финансовой аренды нового производственного оборудования. На эти цели столичные власти выделят 65 миллионов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Поддержку получат разработчик и производитель микропроцессоров и вычислительных модулей, производитель мясной продукции, изготовитель арматурных каркасов и других металлических конструкций. Ранее в этом году уже было принято решение о предоставлении субсидий еще двум московским предприятиям. Общая сумма финансовой помощи по пяти компаниям составит 74 миллионов рублей», – отметил заммэра.
Всего же с 2012 года промышленным предприятиям на лизинг оборудования в Москве было выделено более 3,3 миллиарда рублей.
Москва – город высокотехнологичной промышленности, динамичного бизнеса и инноваций. Столичные власти оказывают всестороннюю поддержку заводам и развивают инновационные производства всех отраслей — от пищевой промышленности до авиастроения, от изготовления мебели до космоса и оборонки.
В этом году прислать заявку на получение субсидий можно до 30 сентября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. Обратиться за поддержкой можно непосредственно в департамент или через Инвестиционный портал Москвы.
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