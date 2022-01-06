Владимир Ефимов: Москва вошла в топ-3 мегаполисов мира по объему ВВП по ППС
Москва в 2020 году заняла третье место по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности среди мегаполисов мира. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что Москва преодолела отметку в 1 триллион долларов, уступив только Нью-Йорку и Токио.
«По данным исследований Oxford Economics, падение ВВП по ППС к 2019 году для российской столицы составило всего 2,1%. Это позволило обойти в итоговом рейтинге Лос-Анжелес, отодвинув его на четвертую строчку с показателем 3,6%. Стоит отметить, что по этому же критерию экономика Лондона просела на 9,2%, Парижа — на 7,5%, Нью-Йорка — на 4,8%», - отметил он.
В свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов подчеркнул, что в 2016 году по данному показателю город занимал шестую строчку, но поддержка бизнеса и диверсификация экономики позволили обогнать многие финансовые центры и минимизировать пандемийные потери.
Паритет покупательной способности обозначает соотношение валют разных стран, основанное на ценах на одни и те же товары.
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