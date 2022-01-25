Владимир Ефимов: Москва установила осенью рекорды по экспорту пищевой продукции
Москва по итогам октября и ноября 2021 года установила рекорды по экспорту продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В октябре столичный экспорт АПК увеличился на 29% и почти на 31% в ноябре в сравнении с аналогичными периодами 2019 года. Кроме того, показатели московского экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за сентябрь-ноябрь 2021 года превысили $100 млн», - сказал Ефимов.
Сегодня Москва поставляет продукцию в 183 страны и продолжает наращивать экспорт, что стимулирует столичных производителей.
По данным центра «Моспром» в октябре 2021 года был установлен рекорд по экспорту товаров пищевой и перерабатывающей промышленности, который составил $106,68 млн. Это на 49,9% больше, чем в октябре 2020 года, и на 43,7% больше, чем в октябре 2019 года. В частности, существенно вырос экспорт шоколада, колбасных изделий, безалкогольных напитков и кондитерской продукции.
Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2021 года, когда город экспортировал продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности на $ 100,01 млн. В ноябре экспорт данной продукции составил $102,3 млн.
Как отметили в столичном Департаменте инвестиционной и промышленной политики, в октябре 2021 года совокупный экспорт продукции АПК Москвы составил $393,84 млн, что на 29% превысило аналогичные показатели 2019 года. За этот период Москва экспортировала продукцию более чем в 90 стран. Основными импортерами стали Саудовская Аравия, Казахстан, Турция, Белоруссия и Китай.
В ноябре 2021 года экспорт продукции АПК составил $330,58 млн, это на 30,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Основными импортерами стали Турция, Казахстан, Белоруссия, Египет и Южная Корея.
Ранее сообщалось, что экспортеры продовольствия из России в ноябре 2021 года установили новый исторический рекорд, объем экспорта достиг $3,82 млрд. По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), это больше, чем за весь 2002 год. Прежний рекорд был установлен в августе 2021 года и составлял $3,44 млрд.
В числе основных товаров продовольственного экспорта оказались пшеница, крабы, подсолнечное масло, мороженая рыба (минтай, треска, лосось, а также икра и печень), рапсовое масло, ячмень, шоколад, семена льна и кукуруза, отмечает ТАСС.
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