Владимир Ефимов: Москва с начала года предоставила около 58 га земли для дорожного строительства
С начала 2022 года департамент городского имущества предоставил 52 земельных участка общей площадью около 58 гектаров для строительства дорожных объектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, на этих участках появятся путепроводы над железнодорожными путями, развязки между автотрассами, удобные подъезды к жилой застройке.
«Москва реализует масштабные программы транспортного развития: строятся дороги, развязки на пересечении автотрасс, путепроводы над ж/д путями и другое. Для объектов, которые возводятся на средства городского бюджета, столичный департамент городского имущества предоставляет землю в пользование бесплатно. С начала 2022 года было заключено 52 договора для создания на территории площадью 58 гектаров новых объектов транспортной инфраструктуры», – сообщил Ефимов.
На период строительства новых дорог подрядчику предоставляется в безвозмездное пользование земельный участок в рамках соответствующей государственной услуги департамента городского имущества.
«Москва создает максимально удобные условия для реализации крупных инфраструктурных проектов. Взаимодействие с застройщиками происходит в режиме онлайн, пакет документов максимально упрощен. В целом это позволяет строителям концентрироваться на непосредственной работе – возведении трасс, прокладке новых дорог, а не на административных задачах», – отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, в рамках госуслуги «Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование» с начала года от подрядчиков, которые работают по городскому заказу, в том числе дорожных строителей, поступило 246 обращений, а в 2021 году – более 700.
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