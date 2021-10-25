Владимир Ефимов: Москва реорганизует два участка бывшей промзоны «Волгоградский проспект»
Два участка бывшей промзоны «Волгоградский проспект» на юго-востоке Москвы будут реорганизованы в рамках программы «Индустриальные кварталы». Объем инвестиций в редевелопмент территорий составит почти 200 млрд рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Площадь двух участков бывшей промзоны «Волгоградский проспект» в Нижегородском районе Москвы, которые подлежат комплексному развитию, составляет почти 45 га. Сейчас там находятся офисы, склады и автосервисы. Этот проект даст городу более 9 тысяч новых рабочих мест», - рассказал заместитель мэра. Он уточнил, что поступления в городской бюджет в результате реорганизации территории составят около 24 млрд рублей.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, по проекту там планируется возвести свыше 690 тысяч квадратных метров недвижимости.
«Высокотехнологичные производства разместятся на первом участке бывшей промзоны «Волгоградский проспект» и займут 265 тысяч квадратных метров», - пояснил он. На обоих участках также могут построить бизнес-центры, магазины, кафе, банки и спортивные клубы».
Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.
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