Владимир Ефимов: Москва предоставила в аренду бизнесу 27,1 тыс. кв. м недвижимости

В 2021 году предприниматели и самозанятые арендовали по льготной ставке у Москвы 305 помещений, общая площадь которых составила 27,1 тысячи кв. м. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Аукционы с льготными начальными ставками были введены для поддержки малого и среднего бизнеса в 2017 году. За этот период предприниматели арендовали у города 1956 таких объектов общей площадью 229,2 тысячи квадратных метров», - добавил заммэра.

Отмечается, что начальная ставка – тысяча рублей за кв. м. в год для подвальных помещений, пять тысяч – для помещений, расположенных на первых этажах и выше. В прошлом году большая часть арендованных помещений находилась в Южном и Юго-Западном административных округах Москвы (по 51 объекту в каждом). В Восточном административном округе арендовали 39 помещений.

Глава московского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что аукционы в 2021 году привлекли три тысячи инвесторов, в среднем конкуренция за объекты составляла 10 участников на лот. По его словам, цены на лоты варьировались от 120 тысяч рублей за кв. м. в год до 700 рублей.

В настоящий момент на торгах можно арендовать еще 40 нежилых помещений, электронные аукционы пройдут в январе-феврале текущего года. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или же оформить самозанятость.

Лоты и имущество можно осмотреть в период заявочной кампании. Соответствующие запросы отправляются через Инвестиционный портал за два рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко подчеркнул, что подписать договор аренды можно там же.

Аукционы, как правило, предлагают помещения в зданиях, находящихся около станций метро или МЦК, их нередко используют для офисов или магазинов. Отмечается, что бизнесмены чаще всего организуют в арендованных помещениях сервисные мастерские по ремонту, цветочные магазины и салоны красоты.

