Владимир Ефимов: Москва побила рекорд по экспорту медоборудования

Москва стала поставлять за рубеж рекордное количество медицинской техники. За первые пять месяцев 2021 года у столичных предприятий было куплено медицинского оборудования на сумму 22,34 миллиона долларов. Это на 116% больше, чем было за аналогичный период 2020 года, и на 90,6% выше, чем было в 2019, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Экспорт товаров данной категории в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года в размере 10,33 миллионов долларов США, и он на 90,6% больше, чем в январе-мае 2019 года, когда экспорт медтехники составлял 11,72 миллионов долларов США. Больше всего в первые пять месяцев московские предприятия поставили терапевтической дыхательной аппаратуры - на 4,77 миллионов долларов США», - уточнил заммэра.



Вместе с тем популярностью пользовались компьютерные томографы, устройства для механотерапии и медицинская рентгеновская аппаратура.



Москва сегодня является ключевым игроком на российском рынке фармацевтической и медицинской промышленности и лидером по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. Достижению этого показателя способствует активная поддержка компаний, поставляющих свою продукцию за рубеж.



«С января по май этого года московские производители экспортировали медицинскую технику в 81 страну мира, при этом лидером по закупкам стал Казахстан – сумма поставок достигла 6,85 миллионов долларов США — это на 100,3% выше показателей 2019 года», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.



Основными рынками сбыта для столичных производителей медоборудования стали Казахстан, Узбекистан, США, Нидерланды, Индия и Белоруссия.

