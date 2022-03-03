Владимир Ефимов: Москва передала в собственность жителей более 540 нежилых помещений
В 2021 году город передал собственникам помещений в многоквартирных домах свыше 540 нежилых объектов общей площадью более 81 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«По решению мэра Москвы Сергея Собянина с конца 2014 года город передает жителям многоквартирных домов технические помещения, расположенные в этих домах. Сегодня в перечне почти 2,8 тысячи таких объектов общей площадью свыше 330 тысяч квадратных метров. К ним относится различное имущество общего пользования, в том числе коридоры, чердаки и подвалы. После оформления права общедолевой собственности жители могут использовать их по своему усмотрению, к примеру, оборудовать рабочие места консьержей или хранилища велосипедов и колясок. В 2021 году список переданных москвичам объектов пополнился 543 помещениями общей площадью свыше 81 тысячи квадратных метров», – отметил Владимир Ефимов.
На момент подписания первого документа в нем значилось 19 подвалов общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Сейчас перечень насчитывает почти 2,8 тысячи объектов. Несколько раз в год он дополняется новыми помещениями.
«Площадь самого маленького составляет 2,7 квадратного метра – оно находится на Открытом шоссе. А самого большого, расположенного на Севастопольском проспекте, почти 6,5 тысячи квадратных метров», – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- В украинской делегации отказались проводить переговоры с РФ в Беловежской пуще
- Южная Корея продолжит поставки смартфонов и автомобилей в Россию
- Россияне могут получить кредитные каникулы до конца сентября
- Япония заморозит активы ряда российских банков
- В Пентагоне назвали возможные последствия закрытия неба над Украиной
- Законопроект о защите россиян в связи с действиями зарубежных стран внесен в Госдуму
- Киев: перенесено место переговоров России и Украины
- Мадуро предрек прекращение существования системы SWIFT в этом десятилетии
- СМИ: США поставили Украине сотни комплексов Stinger
- Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до «B»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru