Владимир Ефимов: Москва передала в собственность жителей более 540 нежилых помещений

В 2021 году город передал собственникам помещений в многоквартирных домах свыше 540 нежилых объектов общей площадью более 81 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина с конца 2014 года город передает жителям многоквартирных домов технические помещения, расположенные в этих домах. Сегодня в перечне почти 2,8 тысячи таких объектов общей площадью свыше 330 тысяч квадратных метров. К ним относится различное имущество общего пользования, в том числе коридоры, чердаки и подвалы. После оформления права общедолевой собственности жители могут использовать их по своему усмотрению, к примеру, оборудовать рабочие места консьержей или хранилища велосипедов и колясок. В 2021 году список переданных москвичам объектов пополнился 543 помещениями общей площадью свыше 81 тысячи квадратных метров», – отметил Владимир Ефимов.

На момент подписания первого документа в нем значилось 19 подвалов общей площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Сейчас перечень насчитывает почти 2,8 тысячи объектов. Несколько раз в год он дополняется новыми помещениями.

«Площадь самого маленького составляет 2,7 квадратного метра – оно находится на Открытом шоссе. А самого большого, расположенного на Севастопольском проспекте, почти 6,5 тысячи квадратных метров», – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.