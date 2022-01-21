Владимир Ефимов: Москва фиксирует увеличение оборота пострадавших от пандемии отраслей
Оборот предприятий наиболее пострадавших от пандемии отраслей в 2021 году достиг 4,8 трлн рублей, превысив на 62,7% результат 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Максимальный оборот пострадавших отраслей в прошлом году пришелся на четвертый квартал – почти 1,5 трлн рублей. В октябре и ноябре, несмотря на 11 нерабочих дней, их ежемесячная выручка составляла около 460 млрд рублей - всего на 7% ниже, чем в сентябре. В декабре 2021 года был установлен рекорд по оборотам: выручка пострадавших отраслей достигла 576 млрд рублей, на 25% превысив уровень ноября», - пояснил заместитель мэра.
Обороты пострадавших отраслей обгоняют даже допандемийный уровень: так, во втором полугодии 2021 года они были на 43% выше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
Лидерами роста среди пострадавших отраслей стали гостиницы, обороты которых по сравнению с позапрошлым годом выросли на 94% и составили 80 млрд рублей. СМИ и полиграфия увеличили за год выручку на 60% - до 45,1 млрд рублей. Сфера бытовых услуг показала рост оборотов на 57% - до 110,3 млрд рублей. Об этом рассказал руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.
Большинство пострадавших отраслей в прошлом году смогли восстановить допандемийные обороты. Исключением стали лишь турооператоры, наиболее сильно пострадавшие от пандемии – им хоть и удалось увеличить выручку на 73% по сравнению с 2020 годом, все равно она отстает от уровня 2019 года, отмечает Аналитический центр Москвы.
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