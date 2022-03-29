Владимир Ефимов: Московские предприятия произвели миллион тонн колбасных изделий за три года

Более 1,4 миллиарда палок колбасы – это около одного миллиона тонн продукции произвели 27 мясоперерабатывающих предприятий Москвы с 2019 года.

«Объем отгрузки товаров собственного производства за этот же период составил порядка 318 миллиардов рублей. Только за последний год было выпущено свыше 307 тонн этой продукции. В 2021 году объем производства мясного сектора вырос на 19,5%», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве действует широкая система мер поддержки, которые помогают развивать производства пищевых продуктов и увеличивать объемы. В их числе льготы и займы от города, часть предприятий имеют статус промышленного комплекса.

«Один из получателей льгот от правительства – московский производитель колбасных изделий «Дымов». В 2016 году предприятию присвоили статус промышленного комплекса, благодаря которому уже удалось сэкономить 67,3 миллиона рублей на уплате налогов», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

За 2021 год инвестиции компании в основной капитал Москвы составили 47,9 миллиона рублей.

Сегодня для столичных предприятий доступно свыше 20 мер поддержки. Все предприятия обрабатывающей промышленности города могут компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Максимальный размер компенсации — десять процентов годовых, то есть ставка по кредиту для столичных промышленников составит 15 процентов.

Также недавно мэр Москвы Сергей Собянин утвердил еще одну льготу для инвесторов, которые планируют возводить производственные объекты. Они смогут арендовать землю для строительства новых производств и реконструкции существующих объектов за один рубль в год. Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции.

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