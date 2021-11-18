Владимир Ефимов: Концессионные проекты дадут Москве почти 4 тысячи рабочих мест

Шесть реализуемых в столице концессионных проектов в сфере ЖКХ, здравоохранения, дорожного строительства, транспорта, а также в социальной и образовательной сферах позволят жителям Москвы получить почти 4 тысячи рабочих мест. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

«Концессия – одна из самых распространенных форм государственно-частного партнерства в Москве. Она позволяет реализовывать в городе крупные инвестиционные проекты при активном участии бизнеса. По таким соглашениям концессионер инвестирует в создание или реконструкцию объектов и осуществляет их эксплуатацию в течение срока действия договора. В период реализации проектов будет задействовано более 3 тысяч человек, а после завершения на объектах будут трудиться около 700 специалистов», – рассказал Ефимов. Таким образом, подчеркнул заммэра, благодаря реализуемым в столице концессионным проектам работу получат почти 4 тысячи человек различных специальностей – от рабочих до медработников и учителей.

С 2013 года столица подписала шесть концессионных соглашений. Суммарный объем инвестиций по шести проектам составляет 100 млрд рублей. Московский международный онкологический центр, созданный по условиям первой концессии, в 2020 году уже начал свою деятельность. В настоящий момент строятся центр экстракорпорального оплодотворения, центр эндоваскулярной хирургии и офтальмологический центр сложных случаев.

Среди концессионных проектов числятся северный дублер Кутузовского проспекта и канатная дорога над Химкинским водохранилищем. Объем инвестиций в них превышает 80 млрд рублей, 2,2 тысячи человек участвуют в дорожных работах. После завершения строительства здесь смогут работать 340 человек. В 2021 году были заключены сразу три концессии: в жилищно-коммунальном хозяйстве, социальной сфере и сфере образования с инвестициями на сумму свыше 30 млрд рублей. Возводить объекты будут 880 человек.

Отмечается, что соглашение, заключенное в феврале текущего года, предполагает строительство двух заводов по экологичной переработке илового осадка сточных вод. Производство разместится на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений.

В марте 2021 года московские власти подписали концессию по созданию нового гериатрического центра. При этом здание площадью более 3 тысяч кв. м. будет реконструировано, а не построено заново. Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров отметил, что инвестор обязуется не только создать объект, но и содержать и ремонтировать его на протяжении 18 лет.

«В концессионном гериатрическом центре будет создано не менее 100 мест для проживания и постоянного ухода за пожилыми людьми. Объем инвестиций в создание и оснащение дома-интерната составит не менее 450 миллионов рублей. Будущий гериатрический центр также останется в собственности города», – рассказал Прохоров.

Последнее соглашение такого рода было заключено в сентябре 2021 года на строительство общеобразовательной школы на территории инновационного центра «Сколково». Директор городского агентства управления инвестициями Артем Барашев заявил, что до конца текущего года московское правительство планирует заключить еще одно соглашение на возведение очистных сооружений по удалению азота и фосфора из сточных вод с дальнейшей переработкой их в удобрения. Благодаря реализации проекта очистка сточных вод станет полностью безотходной, отвечающей принципам «зеленых технологий».

