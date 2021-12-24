Владимир Ефимов: Количество товаров на Портале поставщиков увеличивается ежедневно на тысячу

Количество товаров в электронном каталоге на Портале поставщиков увеличивается ежедневно в среднем на тысячу наименований. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Количество стандартных товарных единиц в каталоге на Портале поставщиков к концу 2021 года достигло отметки в 1,5 миллиона. Широкий ассортимент дает возможность поставщикам расширить рынок сбыта и найти новых заказчиков, а тем, в свою очередь, выбирать для себя наиболее подходящие предложения», - отметил он.

По его словам, за 2021 год на портале появилось 500 тысяч новых позиций товаров, работ и услуг, из которых 300 тысяч добавлены по заявкам самих поставщиков. При этом при создании новых позиций используются технологии искусственного интеллекта, что помогает заказчику легче находить товары или услуги, а поставщику - продвигать свои предложения.

В свою очередь, министр Правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко рассказал, что нейронная сеть действительно может помочь пользователю найти ту или иную позицию, так как загрузка изначально происходит систематизировано по категориям, а используемые алгоритмы позволяют сравнивать аналогичные позиции.

