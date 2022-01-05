Владимир Ефимов: Инвестпортал Москвы ежедневно посещают 8,7 тысяч предпринимателей
С начала работы Инвестиционного портала Москвы было зарегистрировано более 15 млн посещений сайта, в том числе около 3 млн в уходящем году, сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
«В 2021 году на Инвестиционном портале зафиксировано 2,95 миллиона визитов. А всего почти за 8 лет сайт посетили 15,5 миллиона раз. Каждый день на ресурс заходит в среднем 8,7 тысяч уникальных пользователей», - сказал Ефимов.
Он напомнил, что предприниматели могут оперативно найти на этом сайте подробности реализуемых инвестпроектов, информацию о мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах, и многое другое.
Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, авторизоваться на инвестпортале можно, в частности, с помощью учетной записи на сайте mos.ru.
«В 2021 году мы добавили возможность авторизоваться через Mos.ID и в мобильном приложении «InvestMoscow». Благодаря этому предприниматели могут еще быстрее получить доступ к ключевым сервисам Инвестпортала с мобильных устройств», - отметил Лысенко.
Руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сообщил, что функционал Инвестпортала постоянно дорабатывается и расширяется.
«Только за последние два года он пополнился 14 новыми онлайн-инструментами. Например, запущен цифровой сервис, благодаря которому можно в онлайн-режиме подать концессионную инициативу для предварительной проработки. Сервис «Места приложения труда» значительно упрощает девелоперам вход в специальную программу столичного правительства, дающую возможность получить льготы», – уточнил Прохоров.
Кроме того, в 2021 году на investmoscow.ru появился новый раздел, посвященный поддержке столичной промышленности. Обновлена и инвестиционная карта Москвы, на которой сегодня представлено более 300 площадок для бизнеса.
Со своей стороны, директор Городского агентства управления инвестициями Артём Барашев отметил, что Инвестпортал получил спецприз старейшего конкурса интернет-проектов Рунета «Золотой сайт» в номинации «Сайт поддержки бизнеса и инвестиций», а также был удостоен национальной IT-премии «Цифровые вершины» в номинации «Лучшее IT-решение для развития экономики».
Инвестиционный портал Москвы был запущен в 2014 году для упрощения взаимодействия бизнеса с городскими властями в вопросах инвестиций.
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