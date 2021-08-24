Владимир Ефимов: город занимает лидирующую позицию по объему заключенных ипотечных договоров

Управлением Росреестра по Москве в июле 2021 года зарегистрировано 11 859 договоров ипотечного жилищного кредитования, что в 1,1 раза (+10%) больше, чем месяцем ранее (10 731).

«Несмотря на значительное изменение условий программы льготной ипотеки для приобретения жилья в Москве, город продолжает занимать лидирующую позицию как по объёму выданных кредитов, так и по количеству заключенных договоров. Общее количество заключенных договоров составило 84,1 тыс. на сумму 492,5 млрд. рублей, или +82,8% к началу года», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общее число зарегистрированных в Москве ипотек на рынке жилья в январе-июле 2021 года составило 71 930 договоров. Это в 1,5 раза (+52%) больше, чем за аналогичный период годом ранее (47 331), а также в 1,4 раза (+43%) превышает показатель за первые семь месяцев 2019 года (50 387).

«В июле ипотечные сделки продолжают демонстрировать рост, несмотря на фактическое сворачивание льготной программы в Москве – более 11,8 тысяч зарегистрированных договоров. Это является максимумом этого месяца за все время статистических наблюдений, а также почти на 30% превышает показатель за аналогичный месяц годом ранее и на 48% количество таких договоров в 2019 году», – комментирует Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве.

По его словам, в годовом выражении фиксируется абсолютный рекорд – почти 72 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования за первые семь месяцев текущего года. Это абсолютный рекорд за все годы. Предыдущий пик был в январе-июле 2019 года, когда в Москве зарегистрировали 50,3 тысячи таких сделок.

