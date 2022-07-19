Владимир Ефимов: город передал землю за один рубль в год еще трем инвесторам

Три новых инвестора воспользовались антикризисными мерами поддержки, которые предоставляет Москва при строительстве современных высокотехнологичных производств.

Всего с марта 2022 года уже семь таких компаний, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своих социальных сетях. Власти Москвы предоставляют землю в аренду для строительства новых производств за один рубль в год на весь срок заключенного договора. Это позволяет компаниям сокращать расходы и вкладывать средства в выпуск необходимой для города продукции.

В Москве создадут заводы музыкальных инструментов, архитектурного бетона и макаронных изделий. В столице выделили для инвесторов земельные участки общей площадью 1,65 гектара в районе Соколиная Гора, на северо-западе столицы в Походном проезде, в Хорошевском районе.

«Благодаря новым производствам в столице появится еще 235 рабочих мест, а объем инвестиций в экономику города составит 1,85 миллиарда рублей», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Первый участок по программе льготной аренды земли московские власти выделили в Нагатино-Садовниках под строительство инженерного корпуса. Он станет частью научно-производственного предприятия по разработке электронных компонентов для автомобильной отрасли, напомнил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.



Второй участок передан столичной кондитерской фабрике «Рот Фронт» для строительства производственного комплекса в районе Бирюлево Западное. На третьем участке компания «СТ-авто» возведет комплекс по изготовлению комплектующих для пожарной техники в Молжаниновском районе. Четвертый участок для строительства приборостроительного производственно-инжинирингового центра Москва выделила компании АО «Союзцветметавтоматика» в Останкинском районе.

Вице-президент МТПП Сурен Варданян считает, что предоставление в аренду земли за 1 рубль служит серьезной мотивацией для развития промышленного сектора столичной экономики.

«Понижение затрат на аренду земли позволит инвестировать средства в технологические решения, привлечение высококвалифицированных специалистов и дополнительное их образование, развитие новых инновационных проектов, расширение производства с точки зрения количественных показателей. Семь первых проектов показывают достаточную разноплановость направлений, по которым город сегодня идет на предоставление такой интересной меры поддержки, – начиная от производства архитектурного бетона и заканчивая изготовлением музыкальных инструментов», - отметил Сурен Варданян.

