Владимир Ефимов: Ещё восемь предприятий Москвы получат субсидии на 77 миллионов рублей

Власти Москвы компенсируют шести предприятиям часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования, еще двум будут частично возмещены затраты на подключение дополнительных технологических мощностей. В целом сумма поддержки составит свыше 77 миллионов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В числе получателей субсидий – производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерско-булочный комбинат, разработчик контрольно-измерительного оборудования, а также несколько других предприятий. Ранее в этом году решения о предоставлении субсидий были приняты в отношении еще для пяти компаний. Всего в 2021 году общая сумма поддержки, одобренная 13 предприятиям, составит почти 151 миллион рублей», – отметил заммэра.

По словам Ефимова, максимальный срок действия договора субсидии – три года. Промышленные предприятия могут получить несколько видов помощи, в том числе возмещение части затрат по лизингу, уплата процентов по кредитам на приобретение оборудования, техническое присоединение к инженерным сетям.

«В рамках последних решений, компенсацию по договорам лизинга получат шесть компаний, ее сумма составит 65,7 миллионов рублей. Еще двум одобрены субсидии в общей сложности на 11,3 миллиона рублей», – пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

За счет субсидий предприятия смогут компенсировать не более 50% стоимости договора на увеличение своих технологических мощностей.

