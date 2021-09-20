Владимир Ефимов: экспорт резидентов ОЭЗ Москвы вырос в три раза в 2021 году
Продукцию на общую сумму 523 миллиона рублей поставили на экспорт резиденты особой экономической зоны «Технополис “Москва”» за первые шесть месяцев 2021 года. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что объем экспорта резидентов ОЭЗ столицы продолжает уверенно расти.
«За первые шесть месяцев 2021 года он составил 523 миллиона рублей, что в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года – 159,4 миллиона рублей, и в 3,4 раза показатель первого полугодия 2019 года, когда объем экспорта резидентов составлял 154,5 миллиона рублей», - сообщил заммэра.
По словам Ефимова, поставляет свою продукцию за рубеж каждый восьмой резидент ОЭЗ. Причем наибольший объем экспорта – 70 процентов - обеспечивают производители микроэлектроники. Совокупно они продали товаров за первое полугодие нынешнего года на 365,7 миллиона рублей.
«Также на экспорт были направлены досмотровое и дезинфекционно-моечное оборудование, литий-ионные батареи, композитные материалы», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Продукция резидентов столичной ОЭЗ поставляется в страны СНГ, Европы, Азии, а также в Египет, Турцию, Израиль, США, Канаду. По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадия Дёгтева, присутствие товаров московской особой экономической зоны на зарубежных рынках продолжает расширяться.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+40 503 / сут.
Умерли
198 тыс.+1 592 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+29 665 / сут.
- В Якутии рассмотрят возможность пересчитать голоса после победы КПРФ на выборах
- В Пермском госуниверситете произошла стрельба
- Турчак: «Единая Россия» получит более 300 мандатов в Госдуме
- ЦИК обнародовал данные 80 процентов бюллетеней
- Диетолог назвал запрещенные при постковидном синдроме продукты
- В Госдуме предложили признать 20 иностранных НПО нежелательными в России
- Илон Маск назвал сроки официального запуска Strarlink
- Британские ученые назвали способ получить «сверхчеловеческий» иммунитет к коронавирусу
- Телеведущий Киселев выздоровел после COVID-19
- Во Франции выступили против соглашения о свободной торговле Евросоюза и Австралии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru