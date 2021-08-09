Владимир Ефимов: Экспорт кондитерских изделий московских производителей увеличился на 45%
Столичные кондитерские изделия все более востребованы за рубежом. Это выражается и в численном отношении. За первые пять месяцев 2021 года их экспорт составил 86,15 миллионов долларов, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 57,2% больше, чем в 2019. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Экспорт московских кондитерских изделий продолжает устойчиво расти. В том числе и в страны Дальнего Зарубежья. За первые пять месяцев этого года экспорт в Евросоюз и Северную Америку составил 8,61 миллионов долларов США. Это на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3% выше показателя 2019 года», - рассказал заммэра.
За первые пять месяцев 2021 года в Евросоюз было поставлено кондитерской продукции на сумму в 4,92 миллионов долларов США, при этом большая часть – 3,06 миллионов – пришлась на Германию.
На североамериканском рынке столичные кондитерские изделия также пользуются большой популярностью, особенно в США, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Он уточнил, что мучных изделий по отношению к 2019 и 2020 годам выросли на 76,9% и 14,9% соответственно, и составили 0,99 миллионов долларов.
При этом столичные производители кондитерской продукции осваивают новые рынки. Например, перспективными в этом плане странами можно считать Нидерланды, Бельгию, Румынию и Швецию.
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