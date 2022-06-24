Владимир Ефимов: До конца года Москва выставит на торги 1,5 тысячи объектов недвижимости

Примерно 1,5 тысячи зданий, помещений и машино-мест Москва выставит на продажу на городских открытых торгах до конца 2022 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2022 года в столице для продажи на городских аукционах уже передано 854 объекта, общая площадь лотов составляет 65,9 тысячи квадратных метров. До конца года на торги планируется передать еще около 1,5 тысячи помещений, зданий и машино-мест», – рассказал он.

По его словам, участие в аукционах смогут принять представители малого и среднего бизнеса.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с начала 2022 года на городских торгах продали 573 объекта недвижимости общей площадью 56,4 тысячи квадратных метров. Среди объектов 300 нежилых, а также 267 машино-мест.

Граждане могут ознакомиться с подробными характеристиками и процедурой торгов на Инвестиционном портале Москвы. Часть объектов доступна для просмотра онлайн в 3D-формате.

