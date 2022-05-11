Владимир Ефимов: число субъектов малого и среднего бизнеса в столице превысило 800 тысяч
В Москве субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 6,9 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года. По данным реестра МСП на 10 апреля 2022 года всего их насчитывается 805,3 тысячи. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городе продолжает расти, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«За первые три месяца 2022 года количество юрлиц выросло на три процента, ИП – на четыре процента. В результате в столице к середине апреля насчитывалось 805,3 тысячи представителей малого и среднего бизнеса», – отметил Владимир Ефимов.
Наиболее активно предприниматели регистрировали бизнес в Москве с июля 2021-го по март 2022 года. За этот период было зарегистрировано более 181 тысячи субъектов МСП – это 22% от их нынешнего количества. Больше всего открыто компаний в сфере торговли и строительства, операций с недвижимостью, профессионально-технической и научной сферах, а также информации и связи – всего около 69 процентов от всего количества зарегистрированного числа фирм.
«Более 244 тысяч, или свыше 30%, столичных субъектов МСП ведут деятельность в сфере торговли. На втором месте по популярности – профессиональная, научная и техническая деятельность, там зарегистрировано 107,5 тысячи, или 13,4%, представителей малого и среднего бизнеса Москвы. Замыкает тройку лидеров строительство, где работает 73,5 тысячи, или 9,2% малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей. На операции с недвижимостью приходится свыше 72 тысяч субъектов МСП, или 9% от их общего числа в городе, а на деятельность в области информации и связи – 59 тысяч, или 7,2%, субъектов МСП города», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
При этом наиболее быстро в малого и среднего бизнеса столицы растет сегмент самозанятости - более 13% от общего числа трудоспособных москвичей. Ежемесячный прирост в этой категории составляет 35–40 тысяч человек. Для них на сайте «Малого бизнеса Москвы» создана цифровая экосистема «Все о самозанятости от А до Я», отметил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
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