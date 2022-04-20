Владимир Ефимов: Число московских ИП выросло на 15 процентов

В Москве продолжает расти количество новых индивидуальных предпринимателей. В качестве ИП регистрируются как владельцы юридических лиц, которые решили изменить форму бизнеса, так и бывшие наемные сотрудники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За январь – март 2022 года в Москве, по данным Единого госреестра ИП, было зарегистрировано 21,4 тысячи новых ИП, что на 15% больше, чем за первый квартал 2021 года, и почти на 30% – чем за тот же период 2020 года. Общее количество индивидуальных предпринимателей на 1 апреля 2022 года выросло до 376,8 тысячи – это на 14,4% больше, чем годом ранее, и на 4,6% выше показателя апреля 2020 года», – сказал Владимир Ефимов.

Помимо того, что растет число вновь регистрируемых индивидуальных предпринимателей, снижается количество закрывшихся. За первый квартал 2022 года в Москве прекратили деятельность 11,2 тысячи ИП. Из них 92% самостоятельно приняли это решение. Между тем в аналогичный период 2021 года деятельность прекратили втрое больше ИП – почти 34 тысячи.

«Среднесписочная численность работников у столичных индивидуальных предпринимателей, по данным реестра субъектов МСП, на 10 апреля этого года превысила 125,7 тысячи человек. Это на 3,7% больше, чем на ту же дату год назад. Таким образом, с учетом самих индивидуальных предпринимателей в этой сфере работает около полумиллиона человек – пятая часть от общего числа занятых в малом и среднем бизнесе Москвы», – добавил министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и имущественно-земельных отношений Кирилл Пуртов.

Доля индивидуальных предпринимателей в столице составляет 45,5 процента от МСП, тогда как годом ранее она была менее 42 процентов. ИП широко представлены в таких важнейших для города сферах, как торговля, общественное питание, строительство и ремонт, бытовые услуги населению, операции с недвижимостью и прочих.

