Владимир Ефимов: Число ИП в Москве выросло на 15 процентов

Число индивидуальных предпринимателей (ИП) в столице достигло почти 400 тысяч, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По данным реестра субъектов малого и среднего и предпринимательства, к 10 июня в Москве было зарегистрировано 372 тысячи индивидуальных предпринимателей – это около 10 процентов от всех граждан, имеющих такой статус в России. За год их число выросло на 15 процентов», – отметил заммэра.

По его словам, на индивидуальных предпринимателей работало 125,5 тысячи наемных сотрудников. Это на 3,5 процента больше, чем годом ранее.

Большинство ИП в столице (70 процентов) занято в торговле, профессиональной, научной и технической деятельности, операциях с недвижимостью, в сфере информации и связи, а также транспортировки и хранения.

