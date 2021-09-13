Владимир Ефимов: через Инвестпортал Москвы подали 160 тысяч заявок на осмотр столичной недвижимости

Сервисом онлайн-записи на осмотр объектов, выставленных на городские торги, с 2015 года воспользовались 160 тысяч раз, более 30 тысяч обращений поступило только в этом году - опция доступна для бизнеса на Инвестиционном портале Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиционный портал Москвы является виртуальным офисом для столичных предпринимателей: его онлайн-инструменты помогают при реализации различных проектов. Один из популярных инструментов – сервис записи на осмотр объектов торгов. Он экономит время инвесторов и способствует принятию решения по участию в конкурсных процедурах», – добавил вице-мэр.

Сервис удобен и прост: зарегистрированный пользователь выбирает объект недвижимости и отправляет онлайн-заявку. Она будет отображаться в личном кабинете в блоке «Городские торги», где впоследствии можно отслеживать статус ее обработки. После с заявителем связываются специалисты для согласования удобной даты и времени осмотра. В случае необходимости заявку можно отозвать там же – в личном кабинете.

«Цифровые сервисы столичного инвестиционного портала, посвященные городской недвижимости, традиционно вызывают наибольший интерес у бизнеса. Сегодня на Инвестпортале доступно более 5,7 тысячи объектов, предназначенных для аренды и продажи», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Все 30 онлайн-сервисов, функционирующих на Инвестиционном портале, разработаны и внедрены в соответствии с трендами цифровизации: они упрощают предпринимательскую деятельность в городе.

«Онлайн-сервисы Инвестпортала позволяют решить широкий спектр бизнес-вопросов — подобрать промышленную площадку, направить концессионную инициативу, подать заявку на получение инвестиционного вычета или на присвоение специального статуса предприятиям», — отметил, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Инвестпортал Москвы – специализированный ресурс, где предприниматели могут найти информацию о мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах, действующих в столице, подать онлайн-заявки на присвоение специальных статусов, дающих право на преференции, направить запрос на получение льготного займа или субсидии, предложить на рассмотрение свои инвестпроекты и многое другое. Сайт остается одним из самых востребованных ресурсов для бизнеса: с момента создания в феврале 2014 года на нем зафиксировано 14,5 млн посещений, ежедневно на Инвестпортал заходит более 8,6 тыс. уникальных пользователей.

