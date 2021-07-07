Владимир Ефимов: более 44% госзаказов Москвы отдают малому бизнесу

Москвичи-предприниматели — движущая сила города. Сегодня малый и средний бизнес Москвы обеспечивает более 3,5 млн рабочих мест. По госконтрактам столица заплатила этим категориям предприятий, а также индивидуальным предпринимателям в общей сложности более 1,7 трлн рублей.

Доля малого бизнеса в общем объеме государственных закупок столицы составляет более 44,8%: правительство Москвы системно отдает приоритет именно таким предприятиям для выполнения государственного заказа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



По его словам, государственный заказ поможет поддержать предприятия во время борьбы с пандемией. Также Ефимов отметил, что Москва занимает 15% от общего объема государственных закупок в России. «Правительство Москвы намерено и дальше увеличивать долю малых предприятий в общем объеме госзаказа», – заявил заммэра.



Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому доля заказов для малого бизнеса должна быть увеличена с 15% до 25% от общего числа. Также были утверждены следующие меры: перевод всего документооборота по конкурсным процедурам в электронный вид, ограничение способов отбора поставщика: теперь это возможно только с помощью конкурса, аукциона или запроса котировок. Кроме того, в новом законе появилась возможность защитить государственных заказчиков от предприятий, которые не могут выполнить требования контракта.

«Если сумма закупки превышает 20 млн рублей, то к ней будут допускаться компании, у которых в течение последних трех лет был успешный опыт исполнения государственного или муниципального контракта», – пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года за исключением некоторых положений, для которых определены иные сроки.

