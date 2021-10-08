Владимир Ефимов: Бывшую промзону Верхние Котлы преобразуют в рамках проекта «Индустриальные кварталы»
Реорганизация двух участков бывшей промышленной зоны «Верхние Котлы» на юге столицы РФ будет проведена в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Общий объем инвестиций в комплексное развитие территории площадью почти 5 га превысит 3,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Реализация проекта позволит дать городу около тысячи новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций в этот объект на юге Москвы более 3,5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит почти 310 млн рублей», — рассказал Ефимов.
Реализация проекта на первом участке предусмотрена в течение четырех лет со дня заключения договора о КРТ, а на втором – в течение пяти. В бывшей промзоне на территории Нагорного района инвесторы возведут около 60 тысяч квадратных метров недвижимости, уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
«На первом участке промзоны предусмотрено строительство 20 тысяч квадратных метров недвижимости: бассейна, физкультурно-оздоровительного комплекса и других спортивных объектов, часть территории займут кафе и рестораны. На втором участке разместятся современные высокотехнологичные предприятия площадью 30 тысяч квадратных метров, общественно-деловая застройка займет 10 тысяч квадратных метров», — рассказал о планах руководитель ведомства.
Программа комплексного развития территорий бывших промзон реализуется в Москве по поручению мэра Сергея Собянина. Она предусматривает редеволепмент почти двух тысяч гектаров перспективных для развития площадей, которые уже не используются по назначению.
Прогнозируемый объем инвестиций превышает семь триллионов рублей. По мере выполнения программы в Москве появятся около 500 тысяч новых рабочих мест. Городской бюджет дополнительно получит приблизительно три триллиона рублей в виде налоговых поступлений.
Первый договор о КРТ в столице был заключен в июле 2020 года — это проект комплексного развития территории в производственной зоне «Октябрьское поле» на общей площади территории 5,92 га.
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