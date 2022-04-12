Владимир Ефимов: Белоруссия инвестировала в Москву 820 миллионов долларов

На 1 октября 2021 года накопленный объем инвестиций из Беларуси в Москву составил 820 миллионов долларов. За пять лет показатель вырос в 7,6 раза. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москву и Республику Беларусь связывает длительное и эффективное деловое партнерство. По последним данным Центробанка России, на 1 октября 2021 года накопленный объем инвестиций из этой страны в столицу составил 820 миллионов долларов. За пять лет вложения выросли в 7,6 раза, а с октября 2020 года по октябрь 2021-го увеличились на 60 процентов. Как правило, белорусские инвесторы вкладывают средства в торговлю, недвижимость, транспорт и логистику, промышленное производство», – сказал Владимир Ефимов.

Например, в столице работает офис компании «Савушкин продукт». Это лидер молочной отрасли Белоруссии и один из крупнейших производителей натуральной молочной продукции в Восточноевропейском регионе.

Белорусское предприятие «Керамин» – одно из крупнейших в Восточной Европе по производству керамической плитки, керамогранита, изделий санитарной керамики и керамического кирпича – также имеет в Москве официальное представительство. Кроме того, в городе работает офис белорусской кондитерской фабрики «Коммунарка».

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский указал на рост объема внешней торговли между Москвой и Беларусью.

«В 2021 году объем товарооборота составил 17 миллиардов долларов, что на 44,4% больше, чем в 2020 году. Объем экспорта из Москвы в Беларусь в прошлом году достиг 11,2 миллиарда долларов – это на 57% больше, чем в 2020 году. Объем импорта из Беларуси в Москву в 2021 году составил 5,8 миллиарда долларов, что более чем на четверть превышает значение за предыдущий период», – рассказал Владислав Овчинский.

Для привлечения инвестиций, в том числе из стран СНГ, правительство Москвы использует различные механизмы государственно-частного партнерства, например, концессионные соглашения, позволяющие бизнесу получать доход от эксплуатации городских объектов. Среди других инструментов – контракты жизненного цикла и офсетные контракты.

Кроме того, предприятия, работающие в Москве, могут претендовать на налоговые льготы, например, через присвоение специальных статусов, а также пользоваться финансовой поддержкой города. Промышленные предприятия, активно инвестирующие в собственное развитие, имеют право на инвестиционный налоговый вычет.

Также промышленные предприятия могут арендовать землю в Москве за один рубль в год для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

