Владимир Ефимов: арендаторы земли в Москве получили отсрочку платежей на 1,4 миллиарда рублей
Предприниматели Москвы воспользовались новой антикризисной мерой поддержки, позволяющей отсрочить платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года. Эта мера входит в план мероприятий по стабилизации экономической ситуации, – его в конце марта утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он охватывает все отрасли экономики и социальной сферы города.
«Арендаторы городской земли, предоставленной для строительства без проведения торгов, могут отсрочить платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года на шесть месяцев. На данный момент такой мерой воспользовались уже 27 арендаторов, общая сумма предоставленной отсрочки составляет 1,4 миллиарда рублей. В общей сложности арендаторы земельных участков могут рассчитывать на перенос арендных платежей на сумму 5,6 миллиарда рублей», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он напомнил, что данной мерой поддержки также могут воспользоваться собственники земельных участков при изменении вида разрешенного использования на строительство.
«Для собственников земли, изменивших вид ее разрешенного использования, потенциальная сумма отсрочки составляет 1,4 миллиарда рублей», – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, это решение позволяет бизнесу снизить траты на реализацию градостроительных проектов, что позитивно отразится на отрасли и развитии города.
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