Вице-мэр Владимир Ефимов: В 2020 году самозанятыми в Москве стали 260 тыс человек

Количество самозанятых в Москве за 11 месяцев 2020 года увеличилось на 260 тысяч человек – до 454 тысяч, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Это почти 35% от общего числа самозанятых в России.

По словам Ефимова, статус самозанятого дает право вести легальный бизнес, при этом физлица платят налоги в 4% от доходов, индивидуальные предприниматели и юрлица – 6%. В текущем году на фоне пандемии им предоставили налоговый капитал для уплаты налогов в 2020 году и вернули налоги за 2019 год, напомнил заммэра.

В основном самозанятые работают в сфере строительства, сдачи жилья в аренду, такси, грузоперевозках, доставке, маркетинге и рекламе. Их суммарный доход на начало декабря составил 102,6 млрд рублей, добавил глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

