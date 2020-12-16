Вице-мэр Владимир Ефимов: Удвоилось число договоров по аренде и продаже городской земли

Инвесторы за 11 месяцев 2020 года заключили 91 договор аренды и покупки у города земельных участков, что почти в два раза превышает показатели всего 2019 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам городских торгов с января по ноябрь москвичи заключили 91 договор аренды и купли-продажи земельных участков – на 65,5% больше, чем за весь прошлый год, когда было заключено 55 договоров», - сказал заммэра.

По его словам, рост спроса обусловлен, в том числе, действующей с апреля 2020 года возможностью при аренде участка под ИЖС впоследствии выкупить его за 40% от его кадастровой стоимости. Также изменилась и методика формирования начальной цены участка, она теперь зависит от кадастровой оценки и градостроительных характеристик, итоговая цена формируется на аукционе. Наибольший интерес инвесторов вызывают участки на востоке Москвы рядом со станциями метро «Ухтомская» и «Лухмановская».

