Вице-мэр Владимир Ефимов рассказал о реорганизации двух бывших промзон

Столичная Градостроительно-земельная комиссия установила границы комплексного развития территорий (КРТ) бывших промышленных зон «Осташковское шоссе» и «Грайвороново». О деталях развития этих промзон, суммарно занимающих 35 га, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на месте обеих промзон появятся общественно-производственные объекты, жилье и социальная инфраструктура. На территории «Осташковское шоссе» предусмотрена жилая застройка площадью 61,5 тысячи кв. метра, а также объекты социальной инфраструктуры на 13 тысяч кв. метров.

«В «Грайвороново» под производственные и административно-деловые сооружения определено 55,5 тысячи квадратного метра, а под жилье и социальные объекты - 313 тысяч квадратных метров», - сообщил Ефимов.

В этом году Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила для дальнейшего развития 18 подобных проектов, включая территории «Красный строитель», «Капотня», «Трикотажная», «Выхино», «Кунцево», «Никулинская», «Верхние котлы». В 2020 году заключено заключены два первых договора КРТ - «Коровино» и «Октябрьское поле», в 2021 году ожидается заключение договоров КРТ по развитию бывших промзон «Братцево», «Чертаново» и «Южное Бутово».

