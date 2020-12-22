Вице-мэр Владимир Ефимов: Москва определила границы участков для 500 многоэтажек
Столичные власти за счет бюджета в 2020 году разработали 56 проектов межевания жилых кварталов общей площадью 535 га с 483 многоквартирными домами, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Все они прошли процедуру публичных слушаний. До конца года должны утвердить еще восемь проектов межевания на 40 гектаров для 70 многоквартирных домов.
Власти Москвы с августа 2019 года проводят системную работу по межеванию участков и постановку их на учет. До этого подобные работы проводились точечно по заявкам жителей и за их счет.
После межевания любой собственник помещения в доме может обратиться в департамент городского имущества с запросом не выполнение кадастровых работ за счет города. По их итогам жители смогут права общедолевой собственности на придомовую территорию.
Власти города к 2022 году планируют заверить процесс межевания кварталов жилой застройки в границах старой Москвы.
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