Вице-мэр Москвы Ефимов анонсировал выпуск электрогрузовиков

Комплекс по производству электрогрузовиков и комплектующих для электротранспорта появится в российской столице в рамках особой экономической зоны «Технополис «Москва». Её новый резидент организует производство на площадке «Алабушево» в Зеленограде.

Вложения в проект составят не менее 375 миллионов рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Из них в проектирование будущего комплекса, строительство и оснащение оборудованием будут инвестированы 355 миллионов рублей, остальные 20 миллионов рублей потратят на научно-исследовательскую и внедренческую деятельность. Благодаря реализации проекта инвестором будет создано 75 новых рабочих мест», - уточнил Ефимов.

Возведение комплекса должно начаться уже в этом году, сообщил глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. По его словам, производство раскинется на площади более одной тысячи квадратных метров:

«Там разместятся инженерные сооружения, производственные и офисные помещения. Компания наладит выпуск аккумуляторных батарей и комплектов тягового электрооборудования для электробусов и электрогрузовиков, зарядных станций, электромобилей коммерческого и коммунального назначения. Кроме того, будет организовано производство транспортных средств на водородной тяге».

Как отмечает генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев, новое производство будет отвечать запросам растущей отрасли электротранспорта. Проект ориентирован на импортозамещение и обеспечение отрасли российскими комплектующими.

«Помимо этого разработки компании Drive Electro будут вносить существенный вклад в улучшении экологии города. В перспективе, по производству тягового оборудования для электробусов резидент намерен занять более половины отечественного рынка», - подчеркнул Дёгтев.

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» охватывает пять площадок: одну в Печатниках и четыре в Зеленограде. На сегодня в её рамках действуют свыше 180 высокотехнологичных компаний. Статус резидента ОЭЗ даёт им возможность значительно повысить эффективность реализации инвестиционных проектов. Свободные ресурсы появляются благодаря экономии посредством налоговых льгот на имущество, землю и транспорт.



