Вице-мэр Ефимов заявил о двукратном росте инвестиций в высокотехнологичные производства ОЭЗ «Технополис Москва»

Компании-резиденты кластера высокотехнологичных производств особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» в прошлом году вложили более 650 млн рублей в свои предприятия, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это почти в два раза больше результата предыдущего года, когда показатель составил 340 млн рублей, и в пять раз – 2019 года с объемом вложений на сумму 110 млн рублей», – сказал Ефимов.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в кластере высокотехнологичных производств сосредоточено 14 предприятий.

«За все время работы резиденты из данной сферы инвестировали в свои проекты на территории особой экономической зоны около 1,1 млрд рублей и создали более 480 рабочих мест», – добавил Овчинский.

Со своей стороны, генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев сообщил, что более половины от общего объема инвестиций приходится на резидентов площадки «Печатники».

«Каждый резидент получает экономические преимущества, среди которых, например, освобождение от налогов на землю, имущество и транспорт, а также снижение налога на прибыль до 2%», – напомнил Дегтев.

Статус резидента особой экономической зоны «Технополис “Москва”» имеют около 90 компаний, которые разделены на шесть кластеров. ОЭЗ включает в себя пять площадок: одна расположена в Печатниках, четыре - в Зеленограде.

