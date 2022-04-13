Вице-мэр Ефимов: Выпуск текстиля в Москве вырос более чем на треть

Московские производители текстильных изделий и одежды за первые два месяца 2022 года увеличили выпуск продукции на 34,8% относительно предыдущего аналогичного периода, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Объем отгруженных товаров за два месяца составил 14,7 миллиарда рублей, этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос на 14%», – отметил он.

Всего в Москве 211 предприятий легкой промышленности, на которых трудятся 18,7 тысячи человек. В прошлом году компании инвестировали в развитие своих производств более 1,5 миллиарда рублей, отмечают столичные власти.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, городские фабрики выпускают востребованные на российском рынке материалы и товары. В январе-феврале они, в частности, изготовили 40 тысяч комплектов спецодежды, 125 тысяч пар обуви, 110 тысяч квадратных метров нетканых материалов.

В Москве действуют меры по стабилизации инвестиционной сферы в условиях санкций. Среди них – возможность для промышленных компаний арендовать землю в Москве за один рубль в год для создания новых или расширения существующих производств. Кроме того, город выделил по 10 миллиардов рублей на компенсацию процентных ставок по кредитам для промышленников на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы и для инвесторов, строящих объекты нежилого назначения.

