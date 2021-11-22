Вице-мэр Ефимов: власти Москвы обеспечили недвижимостью почти 800 НКО

Около 800 некоммерческих организаций (НКО) получили имущественную поддержку от столичных властей по инициативе мэра Сергея Собянина: им предоставили как помещения, так и отдельно стоящие здания, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«В период с 2010 по 2021 годы Департамент городского имущества предоставил этим организациям 794 объекта нежилого фонда общей площадью 302,2 тысячи квадратных метра», - привел данные вице-мэр.



С начала 2021 года 14 объектов недвижимости общей площадью 18,1 тысячи квадратных метра получили сот города оциально-ориентированные НКО, работающие в сферах благотворительности, социальной поддержки граждан, культуры, здравоохранения и просвещения. Большинство этих помещений расположены в центре столицы, уточнил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.



В частности, помещения на Гоголевском бульваре и на Шоссе Энтузиастов перешли в безвозмездное пользование благотворительному фонду «Галчонок», поддерживающему детей с органическими поражениями центральной нервной системы. Благотворительный фонд продовольствия «Русь» получил 440 квадратных метров недвижимости на западе Москвы, фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» - 477,7 кв. метра на Маросейке.



Как подчеркнула первый заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты Александра Александрова, город стремится к тому, чтобы некоммерческий сектор был максимально широко представлен в социальной сфере. Выделенные властями помещения помогают социально ориентированным НКО расширять свою деятельность, добавила она.

