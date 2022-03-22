Вице-мэр Ефимов: в столице производится каждая восьмая тонна колбасы в РФ
Более 200 столичных предприятий обеспечивают страну и город продуктами питания. Из них 27 работают в мясоперерабатывающей отрасли. В 2021 году они выпустили порядка 95 тысяч тонн мясных полуфабрикатов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В столице в мясоперерабатывающей отрасли работают 27 предприятий, на которых задействовано свыше 15 тысяч человек. В 2021 году они произвели почти 95 тысяч тонн мясных полуфабрикатов, что на 4,6% больше в сравнении с 2020 годом и на 23% – с 2019-м. По статистике прошлого года, в Москве производят каждую восьмую тонну колбасы. Так, в 2021 году предприятия выпустили ее свыше 307 тысяч тонн», – рассказал заместитель мэра.
Он также добавил, что объем отгруженной продукции мясного сектора в 2021 году составил около 118 миллиардов рублей, что почти на 13% больше, чем в 2020 году.
Среди лидеров мясной отрасли города – Черкизовский мясоперерабатывающий завод, Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, Микояновский мясокомбинат, Дымовское колбасное производство и другие.
«Для развития и увеличения объемов производства пищевых продуктов в Москве действует широкая система мер поддержки предприятий, - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. - Например, в 2016 году Черкизовскому мясоперерабатывающему заводу присвоили статус промышленного комплекса столицы, который позволил ему направить сэкономленные 82 миллиона рублей на модернизацию имеющихся и запуск новых мощностей, нарастив таким образом объем производства. Ежемесячно здесь выпускают порядка 10 тысяч тонн продукции».
Овчинский уточнил, что только за последние два года компания вложила в модернизацию порядка 1,2 миллиарда рублей.
Ранее Сергей Собянин посетил Черкизовский мясоперерабатывающий завод и рассказал о мерах поддержки для производителей продовольственных товаров. В частности, город планирует предоставить средства из городского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства на субсидирование процентных ставок на пополнение оборотных средств и на реализацию проектов развития.
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