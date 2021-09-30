Вице-мэр Ефимов: В реорганизацию бывшей промзоны «Выхино» вложат более 5 млрд рублей
Опубликован проект решения о комплексном развитии бывшей промышленной зоны «Выхино». Инвестор вложит в редевелопмент территории общей площадью почти 4 га более 5 млрд рублей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Площадь бывшей промзоны «Выхино», подлежащая комплексному развитию по проекту «Индустриальные кварталы», составляет почти 4 га. В ее реорганизацию инвестор планирует вложить более 5 млрд рублей. Ожидаемый бюджетный эффект превысит 355 млн рублей в год. После редевелопмента территории будет создано более тысячи рабочих мест», - отметил заместитель мэра.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, по утвержденному проекту в «Выхино» планируется возвести более 67 тыс. кв. метров недвижимости.
«В бывшей промзоне одну половину территории займут высокотехнологичные производства, их общая площадь составит 33,9 тысячи квадратного метра, а вторую половину – общественно-деловые объекты, банки, торгово-развлекательные центры, кафе, магазины», — уточнил руководитель ведомства.
Комплексное развитий территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.
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