Вице-мэр Ефимов: В ОЭЗ «Технополис «Москва» появится новый технопарк площадью до 150 тыс. кв.м

Новый технопарк станет частью масштабной программы развития площадки «Алабушево» в Зеленограде.

«Ожидаемый объем частных инвестиций в реализацию проекта составит шесть миллиардов рублей. В Технопарке смогут работать 40 новых резидентов, которые вложат в создание производств не менее 5,5 миллиардов рублей, а также организуют свыше 2,5 тысяч рабочих мест, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Площадь нового технопарка составит до 150 тысяч квадратных метров».



Проект будет реализован ОЭЗ Москвы совместно с компанией Capital Group. «Алабушево» – крупнейшая из пяти площадок ОЭЗ «Технополис «Москва».

«На площадке работают 27 компаний-резидентов, которые уже инвестировали в свои производства 16,8 млрд рублей. В 2020 году в границы площадки «Алабушево» вошли еще 15,18 га, после чего ее территория достигла 157,89 га, что составляет более 70% от общей площади «Технополиса «Москва», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

В новом технопарке по принципу brownfield будут построены производственные и административные объекты, которые подойдут для размещения разных предприятий. Фактически инвестор создаст стандартные, универсальные здания, которые будущие резиденты смогут оборудовать, исходя из своих производственных задач.

«Мы высоко оцениваем перспективу работы в рамках совместного проекта с «Технополис Москва» для развития нового направления девелоперского бизнеса – промышленного строительства, где сегодня необходимы экспертиза и опыт профессиональных участников рынка. Выбранный для площадки «Алабушево» формат brownfield позволит прежде всего экономить время и оптимизировать финансовые потоки будущих резидентов технопарка», - отметила генеральный директор Capital Group Валентина Становова.