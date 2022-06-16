Вице-мэр Ефимов: В Москве жилые дома будут строить в 20 раз быстрее

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) правительство Москвы и «Комбинат Инновационных технологий – МонАрх» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития домостроительной отрасли. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на сегодняшний день компания реализует в столице проект, который позволит строить жилые дома в 20 раз быстрее. Так, в рамках проекта ведется строительство роботизированного производства по созданию модульных квартир. Оно развернется на земельном участке площадью 24,8 га и займет 160 тысяч «квадратов».

«Реализация проекта даст городу около 2,5 тысячи новых рабочих мест. Ежегодный объем налоговых отчислений в бюджет Москвы составит более 500 миллионов рублей», – сказал Ефимов.

Заммэра отметил, что при помощи новых технологий промышленные процессы будут автоматизированными, экологичными и иметь высокую эффективность.

Как рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, при помощи такого метода строительства себестоимость работ снизится практически на 20%. А это, в свою очередь, сократит цены на уже готовые квартиры. По его словам, на предприятии каждый год будет выпускаться 450 тысяч «квадратов» жилья и других объектов.

«Производство организовано с учетом перехода на импортозамещение», – сказал Овчинский.

В свою очередь гендиректор ГК «МонАрх» Сергей Амбарцумян отметил, что в целом на производстве будет использоваться оборудование немецких и итальянских фирм. При этом все стройматериалы, которые необходимы для создания и отделки модулей, будут доставляться на комбинат. Уже там будет проводиться сборка готовых конструкций.

«Очистное оборудование, которое будет работать на заводе, успешно эксплуатируется в том числе в Германии», - добавил Амбарцумян.

Так, отдельное внимание инвестор уделил вопросам экологичности производства. Вокруг него будет установлен шумозащитный забор, который будет заглушать шумы. Также там построят сооружения для очистки сточных вод.

