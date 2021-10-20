Вице-мэр Ефимов: В Москве зарегистрировано рекордное число ипотечных договоров
Управлением Росреестра по Москве в третьем квартале 2021 года зарегистрировано 32 306 договоров ипотечного жилищного кредитования, из них только в сентябре 9 704 сделки.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в столице сохраняется высокий спрос на жилье, несмотря на изменение условий программы льготного ипотечного кредитования.
«Так, на долю Москвы на 14 октября приходится 26,6% от общей суммы выданных в рамках программы ипотечных кредитов. Объем выданных на эту дату в столице кредитов составил 503,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 87%», - рассказал он.
По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, всего с начала года в столице зарегистрировано 92 377 договоров ипотечного жилищного кредитования – это на 36,5% больше, чем в прошлом году.
«Это абсолютный рекорд за все годы статистических наблюдений. Так, например, за январь-сентябрь 2020 года было зарегистрировано 67,7 тысяч ипотечных договоров, а в 2019 году за тот же период их было 64 тысячи», - добавил он.
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