Вице-мэр Ефимов: В Москве зафиксирован рекордный объем продаж нежилой недвижимости
В 2021 году город заключил 1755 договоров купли-продажи нежилых объектов. Это больше, чем за три предыдущих года, когда было заключено 1714 договоров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В 2021 году с победителями городских торгов было заключено 1755 договоров купли-продажи нежилой недвижимости общей площадью 116 тысяч квадратных метров. Этот показатель превысил общее количество сделок за три предыдущих года», - сказал он.
По словам Ефимова, из года в год количество заключенных сделок увеличивается: в 2018 году было заключено 294 сделки, в 2019 – 522, а в 2020 – 898 договоров.
«В прошлом году больше всего городской недвижимости – 807 сделок – купили физические лица, с индивидуальными предпринимателями заключено 669 договоров, а с юридическими лицами – 279», - добавил заммэра.
В Департаменте городского имущества отмечают, что объемы продаж столичной недвижимости растут благодаря нескольким факторам: город скорректировал процесс подготовки лотовой документации, перевел процедуры торгов в цифровое пространство, изменил правила заключения договоров по некоторым видам аукционов.
Например, в 2021 году стало возможно заключать договоры с единственным участником продажи посредством публичного предложения и аукциона. Оформить сделку теперь могут и с претендентом, который сделал предпоследнее предложение в ходе продажи без объявления цены - если победитель торгов уклонился от заключения соглашения. Благодаря этим нововведениям за год было заключено 143 договора на один миллиард 367 миллионов рублей.
«В 2021 году наибольшим спросом у покупателей городской недвижимости пользовались машино-места – по ним заключили 1125 договоров купли-продажи более чем на 500 миллионов рублей, по нежилым помещениям – 622 договора на 7,7 миллиарда рублей, а по зданиям и земельным участкам под ними – восемь договоров на 350 миллионов рублей», – уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
Найти лоты и документы о них, изучить подробные характеристики и процедуру городских торгов можно на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Большая часть лотов здесь доступна онлайн в 3D-формате.
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