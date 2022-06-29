Вице-мэр Ефимов: В Москве зафиксирован 77-процентный рост машиностроительной отрасли
Предприятия машиностроительной отрасли Москвы существенно увеличили производство в январе – апреле 2022 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«С начала года машиностроительная отрасль Москвы показала рост на 77,4%. Положительная динамика в этом сегменте продолжается с прошлого года: в 2021 году заводы увеличили выпуск товаров почти в четыре раза», - сказал Ефимов.
По его словам, такой рост связан высоким спросом на московские товары на российском и зарубежном рынках, а также с развитием самих предприятий.
В частности, производитель воздуховодов и систем вентиляции «Фабрика Вентиляции ГалВент» активно занимается импортозамещением и новыми разработками.
Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что город активно поддерживает предприятия машиностроительной отрасли.
«Статус промышленного комплекса имеют четыре организации этой категории. В Москве представлены производители подъемно-транспортной техники, в том числе лифтов, гидравлического и пневматического, а также холодильного и вентиляционного оборудования», – сообщил Овчинский.
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