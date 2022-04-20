Вице-мэр Ефимов: В Москве за месяц 21 компания воспользовалась поддержкой города

Инвесторы, получившие в Москве землю без торгов, могут на год отменить прогрессирующую арендную ставку, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Соответствующая возможность предоставлена в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса, утвержденных мэром Москвы.

«Месяц назад город совместно с предпринимателями проработал набор мер поддержки столичного бизнеса. Благодаря одной из принятых мер – заморозке на предстоящий год утвержденной ставки аренды за землю в рамках прогрессирующей шкалы – инвесторы смогут существенно экономить при аренде городских территорий и, как следствие, снизить себестоимость своих проектов», - сказал Ефимов.

По его словам, такой возможностью уже воспользовалась 21 компания, а сумма их экономии составит 549 млн рублей.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что «общая площадь участков, арендаторы которых уже получили экономическую поддержку, составляет 53,5 гектара».

Эти объекты находятся в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Восточном и Южном административных округах Москвы, добавил Гаман.

