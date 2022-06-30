Вице-мэр Ефимов: В Москве за четыре года стало на 4% больше рабочих мест

За четыре года количество рабочих мест в Москве выросло на 288 тысяч, преодолев отметку в 8 миллионов человек, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2017 по 2021 год количество рабочих мест в столице выросло на 4%. В конце прошлого года в городе было зафиксировано восемь миллионов трудоустроенных горожан», - сказал Ефимов.

По его словам, наибольший рост зафиксирован в IT-секторе, где количество специалистов увеличилось на 30% или 143 тысячи человек. В строительстве рост составил 15% (76 тысяч человек).

«При этом почти 40% всех рабочих мест были сосредоточены в торговле, науке и финансах», – добавил заместитель мэра.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов назвал сферы, в которых больше всего выросли зарплаты.

«Средний размер заработной платы персонала в сфере здравоохранения и социальных услуг вырос за четыре года на 52,9%, административные работники стали получать на 51,8% больше, а зарплаты в IT-секторе и торговле выросли примерно в полтора раза», - сообщил Пуртов.

По его словам, зарплаты в системе образования, госуправления, финансовой сфере и страховании выросли более чем на 48%.

Руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак отметил, что сегодня в базе службы занятости представлено около 330 тысяч «массовых и точечных» вакансий.

«Свыше 15 тысяч новых рабочих мест создали более 140 компаний, участвующих в программах государственной поддержки – организации временной, общественной занятости и постоянного трудоустройства через адаптацию», – добавил Стружак.

