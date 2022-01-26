Вице-мэр Ефимов: В Москве выдано более 40 тысяч льготных ипотечных кредитов

В 2021 году в Москве было выдано 41,7 тысячи льготных ипотечных кредитов, их общий объем составил 241,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, говорится на сайте Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы.

Программа льготного ипотечного кредитования запущена в России весной 2020 года для поддержки населения и строительной отрасли. На долю Москвы приходится более четверти от всей оформленной в стране льготной ипотеки.

«Москва традиционно является лидером по выданным ипотечным кредитам – на ее долю приходится 25,2 процента от общей суммы в стране. Всего в столице с начала действия программы выдано 90,3 тысячи кредитов на сумму 511 миллиардов рублей», – отметил заммэра.

С 1 июля прошлого года условия программы льготной ипотеки были изменены: ставка кредита увеличилась с 6,5 процента до 7 процентов, а максимальный размер займа установлен на уровне трех миллионов рублей. Ранее для Москвы он составлял 12 миллионов рублей.

Несмотря на изменение условий, программа остается востребованной, в основном у тех, кто может сделать значительный первоначальный взнос, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. По его словам, если в начале 2021 года из собственных средств заемщики оплачивали около 30 процентов стоимости приобретаемого в столице жилья, то во втором полугодии этот показатель приблизился к 45 процентам.

В июне был зафиксирован рекордный спрос на ипотеку, который объясняется желанием граждан взять ипотеку на прежних условиях. В результате за месяц было выдано 7,2 тысячи кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей. После этого спрос на льготную ипотеку сократился - за все второе полугодие число выданных кредитов составило 8,5 тысячи, а их совокупный объем составил 31,6 миллиарда рублей.

Изменение условий выдачи льготной ипотеки заставило потенциальных заемщиков обратить внимание на другую льготную государственную программу – «Семейную ипотеку», в которой максимальный объем кредита для Москвы составляет 12 миллионов рублей. К ее участникам с июля прошлого года добавились семьи, в которых с начала действия программы в 2018 году родился первый ребенок. По данным Аналитического центра Москвы, общий объем кредитов, выданных в рамках двух льготных программ в 2021 году, составил 301,6 миллиарда рублей.

В Росреестре по Москве также отметили, что в 2021 году в столице было заключено рекордное за все годы число ипотечных сделок.

