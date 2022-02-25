Вице-мэр Ефимов: В Москве в 2021 году выпустили почти 15 тысяч лифтов

В столице работают четыре производителя лифтов, в 2021 году они выпустили почти 15 тысяч подъемников.

«Согласно данным Росстата, в прошлом году в России произвели 31,2 тысячи лифтов, почти половину – 14,7 тысячи – в Москве. В городе работают четыре производителя лифтов, а также одно крупное предприятие, специализирующееся на выпуске лебедок. Всего на них трудится более пяти тысяч человек. Столичные лифты можно встретить во всех федеральных округах страны: они функционируют в жилых домах, медучреждениях и других социально значимых объектах», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Среди производителей лифтов столицы — предприятия «Московское электрооборудование и лифты» и «Мослифт», Карачаровский механический и Щербинский лифтостроительный заводы. На последний приходится больше половины выпущенных столичными промышленниками лифтов.

«Щербинский завод ежегодно производит более 8,5 тысячи лифтов, поставляя их по всей стране. Только в 2021 году свыше 3,2 тысячи единиц направили в Центральный федеральный округ, 1,3 тысячи из которых – в Москву», – сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, в прошлом году в рамках срочного заказа Министерства здравоохранения Московской области на предприятии произвели и поставили лифты для замены устаревшего оборудования в 20 медицинских учреждениях Подмосковья, а ещё 43 лифта компания направила в учебные заведения Москвы и Подмосковья.

Еще более 400 подъемников предприятия отправятся в учебные заведения, больницы, спортивные и культурно-развлекательные центры, а также на промпредприятия и объекты специального назначения 36 регионов страны.

